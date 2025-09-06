"ثأراً للدماء".. "سرايا الجواد" تفتح جبهة جديدة بالساحل السوري (فيديو إرم)

في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الاضطرابات في الساحل السوري، أعلنت جماعة مسلحة جديدة، تُدعى "رجال النور .. سرايا الجواد"، بدء عملياتها الميدانية ضد القوات الحكومية، موثقة أولى عملياتها الهجومية في تسجيل مصور، قائلة إنها استهدفت سيارة تابعة للأمن العام في منطقة ريف جبلة..

في البيان الأول للجماعة، الذي تم نشره عبر صفحة على "فيسبوك"، تم التأكيد على أن هذه العمليات تأتي "ثأرًا لجميع أرواح الشهداء" في الساحل السوري، في إشارة للأحداث الدموية التي شهدتها المنطقة في مارس الماضي، إذ شهدت هجومًا شاركت فيه تنظيمات عسكرية عديدة، بما في ذلك فصائل جديدة انضمت إلى الجيش السوري..

وفي الأول من سبتمبر، أصدرت "سرايا الجواد" بيانها الثاني، وهو تسجيل مصور يظهر استهدافًا جديدًا لموقع حكومي في المنطقة.

وعلى الرغم من أن التسجيل يظهر فقط ضوء الانفجار في الليل، فإن التعليق الصوتي المرافق يوضح أن العملية جاءت انتقامًا لـ"بشار ميهوب ورفاقه"، في إشارة إلى الحادثة التي وقعت أخيرًا في حي "الرادار" بمحافظة طرطوس.

وتداولت صفحات سورية خبر مقتل الشاب بشار ميهوب على يد مقاتل أجنبي، وقطع رأسه ثم وضعه على مقدمة السيارة، والتجول به في الحي، بينما نفت صفحات أخرى هذه الأنباء بعد أن نشرت وزارة الداخلية السورية صورًا قالت إنها تعود لـ"خلية إرهابية" ألقي القبض على أفرادها، ولم يتأكد حتى الآن ما إذا كان ميهوب من بينهم..