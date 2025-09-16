رشوة بطعم الفضيحة.. عصير يُنهي مستقبل ضباط مرور عراقيين (فيديو)

علبة عصير كانت كفيلة بإسقاط عناصر أمن.. مقطع فيديو بسيط، لكن تأثيره كان مدويا في الشارع العراقي.

دورية شرطة مرور توقف شاحنة نقل، تسحب أوراق السائق، وتنتظر المقابل. لم يكن مالًا، بل صندوق عصير.

المشهد انتشر كالنار في الهشيم، ومعه انفجرت موجة غضب على مواقع التواصل، دفعت وزارة الداخلية إلى التحرك الفوري.

والنتيجة: أحكام قضائية بحق المتورطين، أبرزها: سجن المفوض لعامين مع غرامة مالية، وطرده من الخدمة.

بينما عوقب آخر بالحبس 6 أشهر، لإخفائه الواقعة، وأُفرج عن اثنين لعدم كفاية الأدلة.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى، فقد سبقتها بيوم فقط واقعة مماثلة، لرشوة نقدية موثقة بكاميرا هاتف... والعقوبة كانت صارمة أيضا.