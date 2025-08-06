هجوم واسع بالمسيرات.. ما تفاصيل مداهمة الجيش اللبناني لمعاقل حزب الله؟

في خطوة غير مسبوقة، اقتحم الجيش اللبناني اليوم عمق مدينة بعلبك، أحد أبرز معاقل حزب الله اللبناني، مطلقًا عملية أمنية واسعة ضد مسلحين مطلوبين، ما أشعل اشتباكات عنيفة استخدم فيها المسلحون القذائف الصاروخية والأسلحة المتوسطة.

وبحسب ما أفادت به مصادر أمنية لـ"إرم نيوز"، فإن المواجهات اندلعت خلال مداهمات نفذتها "فرقة المجوقل|، مدعومة بطائرات مسيّرة نفذت ضربات دقيقة على أهداف محددة، في محاولة للقبض على عدد من المطلوبين الخطيرين.

وأكدت المصادر مقتل عباس علي سعدون زعيتر، أحد أبرز المطلوبين لقوى الأمن، داخل سيارته خلال الاشتباكات، في وقت ترددت فيه أنباء عن مقتل المطلوب الأبرز في المنطقة، علي منذر زعيتر، المعروف بـ"أبو سلّة".

تقول التقارير إن أبو سلة متورط في شبكات تهريب مخدرات وتشكيل عصابات مسلحة، كما ورد اسمه في قضية خطف المواطن السعودي مشاري المطيري في عام 2023، وقد صدر في حقّه أكثر من 1000 مذكرة توقيف، وحُكم عليه بالإعدام غيابيًا عام 2024.

تأتي هذه العملية بعد يوم واحد فقط من قرار مجلس الوزراء اللبناني بحصر السلاح بيد الدولة، ما يضعها في سياق أوسع من المواجهة بين مؤسسات الدولة ومناطق خارجة عن سلطتها الفعلية، إذ تفرض القوات العسكرية طوقًا أمنيًا شاملًا على حي الشروانة في المدينة.

وتُعد العملية الحالية تطورًا أمنيًا لافتًا، ليس فقط لجرأتها في دخول منطقة محسوبة على "حزب الله"، بل أيضًا لما قد تفتحه من احتمالات سياسية وأمنية في الأيام المقبلة، وسط تصاعد التوترات بشأن ملف السلاح غير الشرعي.