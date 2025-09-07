من غزة إلى البندقية.. هند رجب تهز الصالة وتخطف "الأسد الفضي" (فيديو إرم)

دموع الحاضرين، وانفجار موجة غير مسبوقة من التصفيق بعد عرض فيلم "هند رجب"..

كانت لحظة فارقة في النسخة الـ82 من مهرجان البندقية السينمائي، ومع حصول الفيلم على جائزة "الأسد الفضي"، يرى صنّاع العمل أن المأساة تحوّلت إلى فن، وأن الفلسطينية هند وصل صوتها.

مخرجة العمل التونسية كوثر بن هنية، التي صفق لها الحاضرون وقوفًا عند استلامها جائزتها، قالت إنه "لا يمكن للسينما أن تُعيد هند إلى الحياة وتمحو الفظائع التي ارتُكبت بحقها"، لكنها "قادرة على "حفظ صوتها".

الفيلم المُتوج "صوت هند رجب" عمل سينمائي وثق الساعات الأخيرة في حياة طفلة فلسطينية قضت مطلع 2024 برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة، وسلط الضوء على حجم المعاناة الإنسانية في القطاع القابع تحت آلة الحرب منذ 7 أكتوبر 2023.

المخرج الأمريكي جيم جارموش فاز بدوره بجائزة الأسد الذهبي في المهرجان عن فيلمه "Father Mother Sister Brother".

أما جائزة أفضل ممثلة فذهبت للصينية شين تشيلي؛ تقديرًا لأدائها في الفيلم الدرامي "The Sun Rises on us all"، بينما حصد الممثل الإيطالي توني سيرفيلو جائزة أفضل ممثل عن فيلم "لا غراتسيا".