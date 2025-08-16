الصين.. أحذية مسرطنة في أقدام أطفال المدارس

أصدر مجلس المستهلك في الصين تحذيرا عاجلا بعد اكتشاف مواد مسرطنة في أحذية طلاب المدارس الابتدائية.

وجاء التحذير عقب اختبارات شملت 28 نموذجاً، تبيّن أن 13 منها تحتوي على مواد خطيرة أبرزها مركب "الكروم السادس" المصنف عالمياً كمادة مسرطنة للبشر.

وكشفت النتائج أيضا عن تجاوز أربعة نماذج للمعايير الأوروبية، من بينها منتجات لشركات مثل Frog Shoes وno.no House، فيما لم يمنع ارتداء الجوارب من خطر وصول السموم إلى الجلد.

كما تم رصد مادة "الفثالات" السامة للجهاز التناسلي بنسبة تجاوزت الحد الأوروبي بـ86 مرة، الأمر الذي دفع المجلس إلى الدعوة لسحب المنتجات المشبوهة من الأسواق وحماية الأطفال من مخاطرها.