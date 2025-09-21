طقوس غامضة أم جريمة.. رفات بشرية في مطار أمريكي (فيديو إرم)

في مطار تامبا الدولي بولاية فلوريدا، بدأت القصة بتفتيش روتيني لحقيبة أحد المسافرين، لكن ما وجده ضباط الجمارك لم يكن متوقعًا على الإطلاق.

رفات بشرية.. جزء من جمجمة وفقرات، كانت ملفوفة بورق الألمنيوم، ومخبأة بجانب نباتات محظورة وسيجار غير مصرّح به.

المسافر قال إن العظام مخصصة لطقوس دينية... لكن السلطات لم تأخذ الأمر ببساطة.

الصور التي نشرتها إدارة الجمارك أظهرت بوضوح بقايا بشرية داخل الحقيبة، وتم التعامل معها كأدلة قبل أن تُتلف لاحقًا، لأنها تُعتبر خطرًا صحيًّا.

مدير العمليات كارلوس مارتيل علّق قائلًا: "نحن لا نعرف دائمًا ما بداخل الحقائب. لكننا نعرف تمامًا كيف نكشف ما هو مريب".

حتى الآن، لم تُكشف هوية المسافر، ولا ما إذا كان سيواجه اتهامات.