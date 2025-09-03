ميركاتو جنوني.. كم بلغ إنفاق أندية الدوري الإنجليزي هذا الصيف؟ (فيديو إرم)

انتقال ألكسندر إيزاك إلى ليفربول مقابل 130 مليون جنيه إسترليني من نيوكاسل يونايتد قلب صيف الانتقالات في بريطانيا رأسًا على عقب، وحوّل الموسم إلى عرض مذهل من الإنفاق الجنوني في البريميرليج. ومع هذه الصفقة القياسية للمهاجم السويدي اندفعت الأندية كأنها في سباق محموم في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات أبرزها تعاقد نيوكاسل مع يوان ويسا مهاجم برنتفورد مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، ليبلغ إجمالي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي هذا الصيف ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لأول مرة في التاريخ في رقم قياسي حطم إنفاق موسم 2022-2023 البالغ 2.7 مليار جنيه إسترليني ومع احتمالية إضافة المزيد في الانتقالات الشتوية المقبلة ليُثبت الدوري أنه لا يعرف حدودًا في فرض هيمنته الاقتصادية على كرة القدم العالمية.

الأرقام تكشف جنون هذا الصيف فالأندية العشرون أنفقت 650 مليون جنيه إسترليني أكثر من الرقم القياسي السابق في صيف 2023 وبحسب شركة ديلويت لم تكتفِ الأندية بالإنفاق فقط بل حققت أيضًا عائدات هائلة من المبيعات ومع ذلك يبقى صافي الإنفاق البالغ 1.2 مليار جنيه إسترليني الأعلى على الإطلاق بزيادة 114 في المئة عن الصيف الماضي وأكثر بنسبة 13 في المئة من الرقم القياسي في 2022.

القوة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز جعلته يسيطر على 51 في المئة من إجمالي إنفاق الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بينما بلغ متوسط صافي الإنفاق في الدوريات الأربعة الأخرى نحو 90 مليون يورو فقط وكل هذا يحدث رغم القواعد الصارمة للربح والاستدامة التي تفرضها رابطة الدوري الإنجليزي.

ولم يكن مفاجئًا أن يتصدر ليفربول حامل اللقب قائمة الأكثر إنفاقًا هذا الصيف بعدما ضم فلوريان فيرتز مقابل 100 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى صفقة إيزاك، وبحسب موقع ترانسفير ماركت أنفق ليفربول 483 مليون يورو بصافي إنفاق بلغ 264 مليون يورو يليه تشيلسي بـ328 مليون يورو مع صافي ربح بسيط بعد استرداد 332 مليونًا من المبيعات ثم آرسنال بـ293 مليون يورو.