أبلغ عنه والده.. قاتل كيرك في قبضة الشرطة الأمريكية (فيديو إرم)

بعد ساعات طويلة من المطاردة والقلق، جاء الإعلان الصادم: "القاتل المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك، في قبضة الأمن. لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في لحظة القبض، بل فيمن أوصلهم إليه: والده".

رجل ممزق بين الأبوة والضمير، قرّر أن يسلّم ابنه للسلطات. لم يحتمل ثقل الدم، مختارا أن يدلي بالحقيقة.

لم يكن هناك محامٍ، ولا تنسيق سابق. فقط أب، قرر أن يفعل ما رآه صوابًا، رغم معرفته بحجم الألم القادم، وفقا لما نقلته صحيفة ذا سان.

الرئيس ترامب أعلن الخبر بنفسه، قائلاً: "لدينا الشخص الذي كنا نبحث عنه، بنسبة تأكيد عالية".

لحظة كانت منتظرة في أمريكا التي ينهكها الانقسام، وترتجف أمام عنف سياسي لم يعد نادراً.

القبض على القاتل لا يعيد كيرك، لكنه بداية؛ بداية لفهم أعمق، ولمساءلة أكبر: كيف وصلت البلاد إلى هذا المنعرج الخطير؟