قاضٍ صيني يحل نزاع طلاق بوجبة دجاج.. ما القصة؟ (فيديو)

خلاف طلاق في محكمة صينية يتحول إلى نقاش حول دجاجة.

الزوجان "تو" و"يانغ" امتلكا 29 دجاجة. لكن عند الطلاق، ظهرت المشكلة: كيف نقسم 29 دجاجة بالتساوي؟

الواقعة الطريفة شهدتها محكمة في مقاطعة سيتشوان الصينية. الزوجان، اللذان يعملان في تربية الدواجن، وصلا إلى المحكمة لتسوية طلاقهما وتقسيم ممتلكاتهما، التي شملت 29 دجاجة و22 إوزة وبطتين.

ورغم اتفاقهما على تقسيم الإوز والبط بالتساوي، تمسكت الزوجة بدجاجة إضافية، بحجة أنها من تولّت رعايتها، بينما أصر الزوج على أحقيته بها أيضا.

القاضي "تشن تشيان" اقترح حلاً غير تقليدي: طهي الدجاجة وتناولها معا كوجبة وداع.

وافق الطرفان، وتمت تسوية الطلاق بروح من الود والاحترام.

القصة انتشرت على مواقع التواصل، حيث أثارت تعليقات مازحة، وسط إشادة بحكمة القاضي، فيما اعتبر البعض أن "الخاسر الوحيد كان الدجاجة".