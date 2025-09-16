بمدرعات مفخخة وروبوتات.. الجيش الإسرائيلي يبدأ العملية البرية في غزة (فيديو)

شن الجيش الإسرائيلي هجومًا بريًا واسعًا للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، انطلاقًا من محورين، مع بدء المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون".

وأكدت قناة "كان" الإسرائيلية أن الجيش أدخل خلال الليل مدرعات مفخخة و"روبوتات" إلى أطراف المدينة، بهدف تدمير المباني والبنى التحتية لتسهيل دخول المزيد من القوات.

وأكد مراسل "إرم نيوز" في غزة تقدم آليات الجيش باتجاه المناطق الجنوبية للمدينة. ومنذ صباح اليوم، بلغ عدد القتلى في المدينة 52 شخصًا.

وقالت قناة الـ12 الإسرائيلية إن سلاح الجو شن 850 غارة على غزة خلال الأسبوع الماضي، تمهيدًا للعملية البرية.

ويواصل الجيش منذ أيام نسف الأبراج والمربعات السكنية كجزء من التحضيرات لعملية الاحتلال الشاملة.