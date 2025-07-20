"حرس ثوري بنكهة عراقية".. قانون الحشد الجديد يشعل الانقسام (فيديو إرم)

حرس ثوري، لكن هذه المرة "بنسخة عراقية".. مشروع تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي في العراق، ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو قنبلة سياسية موقوتة، قد تعيد تشكيل موازين القوى داخل الدولة.

البرلمان العراقي أنهى القراءة الثانية للقانون، وسط انقسامات حادة، واتهامات بأن ما يُراد تمريره ليس قانوناً بل غطاءً لتثبيت نفوذ الفصائل المسلحة، وتوسيع صلاحياتها حتى تكاد توازي الجيش العراقي ذاته.

النسخة المعدلة تتضمن بنودًا جديدة مثيرة للقلق.. أكاديمية عسكرية مستقلة، وتنظيم داخلي على غرار الوزارات السيادية، وصلاحيات دائمة للحشد، والأخطر بند يخوّل الحشد الحفاظ على "النظام السياسي".

هذا النص وحده، يكفي لخلق ذراع أمنية قادرة على التدخل في تشكيل الحكومات أو حتى قمع الاحتجاجات، باسم "حماية النظام".

الباحث غالب الدعمي حذَّر من أن القانون يمنح الحشد سلطة مزدوجة، وقيادة رسمية من الدولة، وعقيدة مستقلة لا تعترف برؤية المكونات الأخرى، وتحديداً السُّنة والكرد.

وبينما تتحدث الحكومة عن "تنظيم" الحشد، يُسحب مشروع قانون التقاعد الخاص بقادته، بعد اعتراضات داخلية، فهل نحن أمام محاولة لإقصاء البعض، أم تثبيت حضور "النافذين"؟

الأرقام أيضًا مقلقة.. من 100 ألف مقاتل إلى أكثر من 250 ألفاً، فمن أين جاء هذا العدد ولماذا؟ وهل نحن بصدد جيش ثانٍ يوازي الجيش العراقي؟

معهد واشنطن وصف القانون بأنه يعيد تعريف الحشد كقوة ضامنة للنظام، مثل الحرس الثوري في إيران، ويحذّر من تبعات دولية خطيرة، قد تصل إلى فرض عقوبات أمريكية مباشرة على الحشد، وربما على العراق بأكمله.