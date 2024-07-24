في الوقت الذي يشتعل فيه السباق بين المرشحين الأمريكيين للوصول إلى البيت الأبيض، تدور سباقات موازية في الهند لكنها من نوع آخر، فرجالات الدين هناك باتوا يستدعون القوى السماوية من أجل دعم هذا المرشح أو ذاك، وإليكم ما يدور في الجانب الآخر من الانتخابات الأمريكية، والبداية مع ولاية أندرا براديش..

في كل يوم في معبد ساي بابا في قرية فادولورو الهندية التي كان يعيش فيها أسلاف والدي " أوشا فانس " زوجة مرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس لعام 2024 يصلّي الكاهن الهندوسي سوبرامانيا من أجل فوز زوجها، ويدعو، ليلا نهارًا، من أجل وصول جيه فانس إلى المنصب، حيث ستصبح أوشا السيدة الثانية للولايات المتحدة إذا أُعيد انتخاب مرة ثانية، و على الرغم من انتقال جد أوشا للعيش خارج القرية المتواضعة منذ زمن بعيد، إلا أن أسلافها يحظون باحترام كبير ..

وفي الجانب المقابل بولاية تاميل نادو الجنوبية موطن جد كامالا هاريس عُلقت صورة ضخمة للمرشحة الديمقراطية، وأقيمت الصلاة الجماعية بعد قرار انسحاب بايدن، ثم قدم رئيس الكهنة ناتراجان الحلوى والطعام إلى أحد المعابد التي امتلأت بصور كامالا صاحبة التبرعات المستمرة لصيانة المعبد بحسب شهادات الأهالي، كما عبر رئيس الكهنة عن دعمه، قائلاً :"صلّينا من أجلها فأصبحت نائبة للرئيس، ونحن واثقون أنها ستصبح رئيسة".