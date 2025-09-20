طلب من الجماهير إرجاع قميصه.. لقطة طريفة للاعب تونسي (فيديو إرم)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة للاعب التونسي نادر غندري، مدافع أخمات غروزني، في مواجهة فريقه أمام زينيت سان بطرسبرغ في كأس روسيا.

بدأ الموقف عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، قبل أن يتدخل مشجعو النادي ويطلبوا قميصه أثناء مغادرته الملعب، ولم يتردد غندري في منحه لهم..

تدخل VAR وألغى الحكم القرار، ليعود التونسي غندري إلى الملعب، وفي لفتة غير متوقعة طلب من المشجع إعادة القميص، الذي أعاده فورا، ليستكمل المباراة.

أثارت الواقعة تساؤلات حول غياب قميص بديل للنادي، قبل أن ينشر الأخير صورة لغندري وهو يهدي القميص للمشجع، لتصبح اللقطة من أكثر الأحداث تداولًا على منصات التواصل.