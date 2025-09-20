"مهزلة علنية".. نظارات ميتا تتعطل بيد زوكربيرغ (فيديو إرم)

"صحة غزة": ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 442 قتيلاً بينهم 147 طفلاً

شهد مؤتمر Meta Connect السنوي موقفًا محرجًا خلال استعراض مارك زوكربيرغ للجيل الثاني من نظارات الشركة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وخلال تجربة حية في اتصال فيديو مع الطاهي والمؤثر الغذائي جاك مانكوسو، طلب من النظام ابتكار صلصة مستوحاة من المطبخ الكوري باستخدام مكونات متوفرة، لكن الذكاء الاصطناعي أخفق في تنفيذ المهمة.

تجاهل النظام التعليمات، وأصر على أن المكونات قد خلطت سابقًا رغم عدم حدوث ذلك.

ورغم المحاولات المتكررة استمر الخلل، ما اضطر المنظمين إلى إنهاء الفقرة سريعًا، وسط أجواء من الارتباك، إذ برر زوكربيرغ الموقف بضعف الاتصال بالإنترنت.

 ورغم الطموحات الكبيرة التي تطرحها ميتا لتكامل الذكاء الاصطناعي مع الواقع المعزز، أعاد هذا الفشل التذكير بالتحديات التقنية التي ما زالت تواجه القطاع. 

