غرق وهو ينقذ ابنه.. فنان يودع الحياة بشجاعة أبكت مصر

توفي مدير التصوير والممثل المصري تيمور تيمور مساء السبت غرقًا أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الغرق في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة في بيان رسمي، ناعية الراحل ومشيدة بمشواره الفني. أثار الخبر موجة حزن عارمة في الوسط الفني، فقد عبّر عدد من الفنانين عن صدمتهم، من بينهم ياسمين عبد العزيز وحسام داغر.

عُرف تيمور بأعماله المميزة في مسلسلات، مثل "جراند أوتيل" و"رسالة الإمام"، إلى جانب مشاركاته في أفلام بارزة وتجارب تمثيلية ناجحة. غادر تيمور الحياة في مشهد بطولي، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا وإنسانيًا كبيرًا.