بين المشرط وأوتار العود… مريض يعزف خلال جراحة دماغية بالعراق

هو مشهد يشبه الخيال بهيئة واقع، لا غرف العمليات المعتادة.

مطرب وعازف عود من مدينة زاخو العراقية دخل غرفة العمليات لمواجهة ورم دماغي معقد يتطلب أقصى درجات الدقة، لكن الجراحين اختاروا طريقة خارجة عن المألوف، وهي إبقاؤه مستيقظاً، وترك العود في حضنه، ليعزف خلال الجراحة، بينما كانت كل نغمة من أنامله تمثل إشارة عصبية، ترشد الأطباء في متاهات الدماغ، وتُنبئهم إن كانوا على المسار الآمن أو اقتربوا من مراكز النطق والحركة.

على وقع "إنت عمري" لأم كلثوم، امتزج الطب بالفن، وتحضّر الفريق الطبي لخطوة نادرة وغير مسبوقة في عالم الجراحة العصبية عربياً، قد تفتح باباً جديداً في الطب العراقي.