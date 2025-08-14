هدده بالموت.. بن غفير يقتحم زنزانة مروان البرغوثي بسجن "غانوت"

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، زنزانة القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، داخل قسم العزل الانفرادي في سجن "غانوت"، وهدده بالموت.

ورافق بن غفير خلال اقتحامه زنزانة البرغوثي مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي وطاقم مكتبه.

موجّهًا حديثه للبرغوثي: "كل من يعبث بأمن إسرائيل، ويقتل أطفالنا ونساءنا، سنبيده، لن تهزمنا".

من جهتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن بن غفير التقى البرغوثي في قسم معزول في سجنه وقال له إن "من يعبث مع شعب إسرائيل سوف يمحى".

ويواجه البرغوثي أحكامًا بالسجن تصل إلى خمسة مؤبدات (125 عامًا) بتهم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.