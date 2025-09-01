عجلات تتطاير.. نهاية صادمة لمطاردة شرطة ولاية ميشيغان (فيديو إرم)

على طريق سريع في ولاية ميشيغان الأمريكية.. تحولت مطاردة عادية لسيارة مسروقة إلى مشهد أشبه بفيلم هوليوودي.. وفقاً لوسائل إعلام، رصدت شرطة مدينة ليفونيا المركبة المسرعة وتمت عملية المطاردة دون استجابة من السائق للتوقف وهنا استخدمت الشرطة جهازاً لإيقافها يعرف باسم "الخطاف" وهو أداة تنشر شبكة قوية حول المحور الخلفي للسيارة وتربطها بدورية الشرطة لإجبارها على التوقف..

وبالفعل توقفت السيارة للحظة لكن السائق المتهور قرر المراوغة والانطلاق مجدداً.. وهنا بعد عدة محاولات حدث ما لم يكن في الحسبان انفصل المحور الخلفي بالكامل عن السيارة لتتطاير العجلتان في مشهد مذهل وسط الطريق السريع..

الحادثة التي التقطتها كاميرا الشرطة أظهرت النهاية العبثية لمحاولة الهرب حيث وجد السائق وراكباه نفسيهما محتجزين بعد مغامرة لم تدم طويلاً.. المثير أن المشهد الخطير انتهى دون أي إصابات لكنه كشف كيف يمكن لتقنية بسيطة أن تقلب موازين مطاردة بأكملها.