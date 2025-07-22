صديق شخصي لبوتين.. إيطاليا تُلغي حفلا ضخما بسبب قائد أوركسترا

أثار حفل موسيقي كان من المقرر إقامته في إيطاليا لعازف الأوركسترا الروسي الشهير فاليري غيرغييف عاصفة من الجدل، انتهت بإلغائه رسميا.

غيرغييف، المعروف بعلاقته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واجه حملة اعتراض واسعة، قادتها شخصيات عامة وحقوقية، أبرزها أرملة المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، بعدما وقع الآلاف على رسالة احتجاج تطالب بمنع غيرغييف من تقديم عرضه، معتبرين أن ظهوره يمثل دعما غير مباشر للكرملين وسياساته.

وتُظهر صورة نشرتها وسائل الإعلام، بوتين وهو يمنح غيرغييف وساما رسميا في الكرملين عام 2016، في دلالة على عمق العلاقة بينهما، حيث أعرب الأخير مرارا وتكرارا عن دعمه للرئيس الروسي وهو يدير منذ 1996 مسرح ماريينسكي العريق في سان بطرسبرغ الروسية.