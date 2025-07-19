7 سنوات في كهف هندي .. روسية تقرر الانعزال عن العالم مع طفلتيها (فيديو إرم)

في كهف معزول بغابات ولاية كارناتاكا جنوبي الهند عاشت الروسية نينا كوتينا 7 سنوات بعيدا عن العالم الخارجي..

في عام 2017 دخلت كوتينا الهند بشكل غير قانوني، وعند عثور السلطات الهندية عليها كان برفقتها طفلتين صغيرتين تبلغان من العمر 6 و4 سنوات حيث

تبين أن الأسرة عاشت في عزلة تامة لمدة 7 سنوات بعيدا عن العالم الخارجي وسط ظروف صعبة في في منطقة "راماتيرثا هيل" السياحية المعروفة بمخاطر الانهيارات الأرضية وبالرغم من الحياة الوعرة التي خاضتها هذه العائلة، فقد اعتبرت نينا تلك التجربة بمثابة مغامرة سعيدة؛ حيث قالت: "لم نكن نعاني، بل كنا سعداء لم تشعر طفلتاي بالخوف أو الحزن".

قالت نينا في مقابلة مع وسائل الإعلام إنها كانت تهدف إلى منح طفلتيها فرصة العيش بالقرب من الطبيعة، بعيدًا عن ضغوط الحياة المدنية لكن الواقع كان مختلفًا بالنسبة للسلطات الهندية حيث تبين أن إقامة نينا في الهند كانت غير قانونية منذ عام 2017 بعد انتهاء تأشيرتها والأسوأ من ذلك أن الأسرة كانت تعيش بلا أي وثائق رسمية، ليتم نقل نينا وطفلتيها إلى مركز احتجاز للأجانب غير الشرعيين وبدأت السلطات بإجراءات ترحيلهم إلى روسيا