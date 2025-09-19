"أين رئيسكم؟".. ترامب يهين النائبة من أصل صومالي إلهان عمر (فيديو)

متسائلا بتهكم: "هي من الصومال؟ كيف حالهم؟ كيف حكومتهم؟ هل لديهم رئيس أو شرطة؟".

بلسان سليط على من يستفزه، أطلق ترامب خطابا مهينا تجاه النائبة إلهان عمر، الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، مطالبا بعزلها وطردها، ومطلقا عبارات قاسية تجاه بلدها الصومال.

وتابع ترامب كلامه الموجه للنائبه: "أحب هؤلاء الأشخاص الذي يأتون من مكان لا شيء فيه ثم يعلموننا كيف ندير بلدنا".

أما عن إلهان عمر فكانت قد تحدثت في بودكاست ظهرت فيه عن مقتل الناشط تشارلي كيرك وأبدت تعاطفها مع عائلته، لكنها انتقدت أفكاره، خصوصا مواقفه من السلاح والعنصرية، ما أثار موجة من الجدل، وصلت حد مطالبة ترامب بعزلها، بينما شن الجمهوريون في الكونغرس حملة شرسة لمعاقبة الأفراد الذين يشوهون سمعة كيرك بعد وفاته، مهددين بسحب التمويل عن الجهات التي تحميهم، وعزلهم من مناصبهم.