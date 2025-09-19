غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة تبنين جنوب لبنان

logo
ترامب وإلهان عمر
فيديو

"أين رئيسكم؟".. ترامب يهين النائبة من أصل صومالي إلهان عمر (فيديو)

إرم نيوز
إرم نيوز

متسائلا بتهكم: "هي من الصومال؟ كيف حالهم؟ كيف حكومتهم؟ هل لديهم رئيس أو شرطة؟". 

بلسان سليط على من يستفزه، أطلق  ترامب خطابا مهينا تجاه النائبة إلهان عمر، الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، مطالبا بعزلها وطردها، ومطلقا عبارات قاسية تجاه بلدها الصومال. 

أخبار ذات علاقة

قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان

أفغانستان ترفض فكرة ترامب لعودة قوات أمريكية إلى قاعدة باغرام

وتابع ترامب كلامه الموجه للنائبه: "أحب هؤلاء الأشخاص الذي يأتون من مكان لا شيء فيه ثم يعلموننا كيف ندير بلدنا".

أخبار ذات علاقة

علما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

بخطط جماعية وأخرى منفردة.. أوروبا تطرق الأبواب للتحرر من "قبضة ترامب"

أما عن إلهان عمر فكانت قد تحدثت في بودكاست ظهرت فيه عن مقتل الناشط تشارلي كيرك وأبدت تعاطفها مع عائلته، لكنها انتقدت أفكاره، خصوصا مواقفه من السلاح والعنصرية، ما أثار موجة من الجدل، وصلت حد مطالبة ترامب بعزلها، بينما شن الجمهوريون في الكونغرس حملة شرسة لمعاقبة الأفراد الذين يشوهون سمعة كيرك بعد وفاته، مهددين بسحب التمويل عن الجهات التي تحميهم، وعزلهم من مناصبهم. 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC