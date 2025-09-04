"عبقري مصر".. الطفل محمد علي صالح يخطف القلوب (فيديو إرم)

فوق أحد الأرصفة بمحطة وقود في الإسماعيلية بمصر، ظهر الطفل علي صالح البالغ من العمر 13 عامًا كـ"آلة حاسبة بشرية"، يُجري عمليات حسابية معقدة في ثوانٍ، بدقة وسرعة تفوق الآلات، حتى وصفه أحدهم بأنه "آلة حاسبة بمخ بشري".

هذا العبقري الصغير يعيش في ظروف قاسية؛ فقد أغلقت الظروف المعيشية الطريق أمامه للتعليم، وهو يعمل الآن بمهن بسيطة مثل مسح السيارات وبيع الذرة لدعم أسرته، في قصة أثارت تعاطفًا واسعًا بقدر ما أثارت من إعجاب بموهبة خرجت من اللاشيء للعالم.

فنانون وإعلاميون مصريون طالبوا بتسليط الضوء على موهبة الطفل، أبرزهم الفنان أحمد العوضي، والإعلامية منى عبد الغني التي أشادت بموهبته وطالبت بتوفير ظروف معيشية أفضل له.