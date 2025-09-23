إشارة يد زوجة تشارلي كيرك بجوار ترامب تضعها في مرمى الاتهامات (فيديو إرم)

ليس بسبب المواساة وتبادل القبلات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنما بسبب هذه الإشارة، التي رمزت وفق البعض لإشارة " قرن الشيطان".. زوجة الناشط الأمريكي الراحل تشارلي كيرك في مرمى الانتقادات.

اتهم بعض رواد التواصل حركة إيريكا كيرك بأنها تتبع لعبدة الشياطين؛ وهي إحدى الحركات التي ترمز لهذه الجماعة، بينما فسر آخرون بأنها تشير لكلمة "أحبك" بلغة الإشارة، حدث هذا أثناء وقوفها إلى جانب الرئيس ترامب في مراسم تأبين تشارلي كيرك.

إيريكا كيرك، البالغة من العمر 36 عاما، فازت بلقب ملكة جمال أريزونا الأمريكية عام 2012، وأكدت في كلمتها خلال مراسم التأبين أنها سامحت قاتل زوجها، بينما جاء كلام ترامب مغايرا، فقد أكد أنه يكره خصومه ويدعو للتعاطف مع كيرك وعائلته.