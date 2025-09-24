ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

logo
انفجارات وتشويش.. مسيرات مجهولة تهاجم أسطول الصمود
فيديو

انفجارات وتشويش.. مسيرات مجهولة تهاجم أسطول الصمود (فيديو إرم)

أنس مالك
أنس مالك

في واقعة خطيرة قبالة السواحل اليونانية، تعرّض "أسطول الصمود" المكون من تسع سفن لسلسلة هجمات مكثفة ومنظمة. تم رصد ما لا يقل عن 12 هجومًا تم تنفيذها بواسطة طائرات مسيّرة، وصاحب هذه الهجمات دوي انفجارات قوية وتشويش متعمد على أجهزة الاتصالات لعرقلة التواصل.

ووفقًا لشهادة الناشطة الألمانية ياسمين أكار، فإن خمسة من قوارب الأسطول قد استُهدفت بشكل مباشر؛ ما أدى إلى أضرار مادية تضمنت تحطم شراع الإبحار الرئيسي لإحدى السفن. ورغم شدة الهجمات، لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC