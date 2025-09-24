انفجارات وتشويش.. مسيرات مجهولة تهاجم أسطول الصمود (فيديو إرم)

في واقعة خطيرة قبالة السواحل اليونانية، تعرّض "أسطول الصمود" المكون من تسع سفن لسلسلة هجمات مكثفة ومنظمة. تم رصد ما لا يقل عن 12 هجومًا تم تنفيذها بواسطة طائرات مسيّرة، وصاحب هذه الهجمات دوي انفجارات قوية وتشويش متعمد على أجهزة الاتصالات لعرقلة التواصل.

ووفقًا لشهادة الناشطة الألمانية ياسمين أكار، فإن خمسة من قوارب الأسطول قد استُهدفت بشكل مباشر؛ ما أدى إلى أضرار مادية تضمنت تحطم شراع الإبحار الرئيسي لإحدى السفن. ورغم شدة الهجمات، لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية