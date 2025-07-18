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مجد القسام
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فنان سوري فقد 70 شخصا في أحداث السويداء.. ما القصة؟ (فيديو إرم)

مرح جنبلاط
مرح جنبلاط
18 يوليو 2025، 9:48 م

في مأساة قلبت حياة الفنان السوري مجد القاسم، فقد أعلن عن مقتل أكثر من 70 شخصًا من عائلته وأصدقائه في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي سوريا.
مجد القاسم، الذي يقيم في مصر منذ سنوات، قال إنه فقد العديد من أفراد عائلته، معظمهم من الأطفال والشيوخ. كما أشار إلى تدمير منزل عائلته بالكامل في إحدى القرى. وأضاف أن العنف لم يقتصر على القتل، بل شمل سرقة المنازل قبل إطلاق النار على العائلات.
هذه المأساة أثارت موجة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الكثيرون مع فقدان القاسم لعائلته وحالة الحزن التي يعيشها.

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