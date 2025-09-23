ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

ترامب في الأمم المتحدة
"سُلّم وجهاز تلقين معطلان".. مواقف محرجة لترامب تغضبه من الأمم المتحدة

تعرَّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، لموقف محرج أثناء دخولهما مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتعطل السُّلم الكهربائي الخاص بمقر الأمم المتحدة فجأة أثناء صعودهما لحضور اجتماعات الجمعية العامة، ما أثار استياء الرئيس الأمريكي.

المواقف المحرجة لترامب لم تقف عند تعطل السُّلم الكهربائي فقط، بل تعطل أيضًا جهاز التلقين الآلي أثناء وجوده على المنصة لإلقاء كلمته.

 الرئيس الأمريكي صب غضبه على المنظمة الأممية، ساخرًا منها في كلمته أمام الحضور، بالقول: "كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة كان سُلمًا كهربائيًا توقف في منتصفه تمامًا أثناء صعودي، لو لم تكن السيدة الأولى في حالة جيدة، لسقطت، لكنها في حالة جيدة، كلانا في حالة جيدة.. ثم جهاز تلقين لا يعمل، هذان هما الشيئان اللذان حصلتُ عليهما من الأمم المتحدة: سُلم كهربائي سيئ، وجهاز تلقين سيئ".

وتطرق كذلك إلى 7 حروب زعم أنه أنهاها دون أي تعاون من الأمم المتحدة، قائلًا: "أنهيت 7 حروب، وتعاملت مع قادة كلٍ من هذه الدول، ولم أتلقَّ حتى مكالمة هاتفية من الأمم المتحدة تعرض المساعدة في إتمام الصفقة".

 

 

