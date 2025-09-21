وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطينية

logo
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
فيديو

الشيباني أشاد بالخطوة.. إعلامي سوري ينسحب من السباق النيابي دعما لزوجته

توفيق الناصري
توفيق الناصري

أثار الإعلامي السوري معتز خطاب، مدير العلاقات الإعلامية في محافظة حلب، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه الانسحاب من الترشح لعضوية مجلس الشعب لمصلحة زوجته. وجاء قراره التزامًا بقانون الانتخابات السوري الذي يمنع ترشح الزوجين معًا ضمن الهيئة نفسها.

أخبار ذات علاقة

وحدات من الجيش السوري

مقتل 7 مدنيين في اشتباكات بين "قسد" والجيش شمال سوريا

 خطاب نشر بيانًا عبر حساباته الرسمية، أكد فيه أنه اتخذ قراره احترامًا للقانون، واختار دعم زوجته ومنحها الفرصة كاملة، متمنيًا لها التوفيق في الاستحقاق البرلماني.

الخطوة لاقت ردود فعل رسمية وشعبية واسعة، أبرزها تعليق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي وصف الموقف بأنه يعكس "وجه سوريا الحضاري"، مشيدًا بدور المرأة في بناء المستقبل.

أخبار ذات علاقة

حسين جاسم حاج مواس

ضُبط بملابس نسائية.. اعترافات مثيرة لمنفذ "تفجير سجو" في سوريا (فيديو)

 من جهته، شكر خطاب الوزير على دعمه، واعتبر أن التمكين الحقيقي للمرأة يبدأ من البيت والموقف الصادق.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC