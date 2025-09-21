الشيباني أشاد بالخطوة.. إعلامي سوري ينسحب من السباق النيابي دعما لزوجته

أثار الإعلامي السوري معتز خطاب، مدير العلاقات الإعلامية في محافظة حلب، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه الانسحاب من الترشح لعضوية مجلس الشعب لمصلحة زوجته. وجاء قراره التزامًا بقانون الانتخابات السوري الذي يمنع ترشح الزوجين معًا ضمن الهيئة نفسها.

خطاب نشر بيانًا عبر حساباته الرسمية، أكد فيه أنه اتخذ قراره احترامًا للقانون، واختار دعم زوجته ومنحها الفرصة كاملة، متمنيًا لها التوفيق في الاستحقاق البرلماني.

الخطوة لاقت ردود فعل رسمية وشعبية واسعة، أبرزها تعليق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي وصف الموقف بأنه يعكس "وجه سوريا الحضاري"، مشيدًا بدور المرأة في بناء المستقبل.

من جهته، شكر خطاب الوزير على دعمه، واعتبر أن التمكين الحقيقي للمرأة يبدأ من البيت والموقف الصادق.