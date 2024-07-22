ثري وصاحب شخصية قوية..شغوف بالرياضة وريادة الأعمال.. يدعم مكافحة الفساد وتعزيز الوحدة العرقية ومعروف عنه صراحته وهجومه على السياسيين المتورطين في الفساد.. من هو الملياردير السلطان إبراهيم إسكندر ملك ماليزيا الجديد؟

السلطان إبراهيم ابن السلطان إسكندر هو حاكم ولاية جوهور الماليزية منذ عام 2010 ويبلغ من العمر 64 عاما وزوجته راغا زاريث صوفية بنت الراحل سلطان إدريس شاه ولديه 6 أبناء، درس في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية الأمريكية.

يعود تاريخ عائلة جوهور الملكية إلى أوائل القرن الـ16 ولديها جيشها الخاص. ويبلغ عدد سكان ولاية جوهور 3.5 مليون نسمة، وتعد إحدى أكثر الولايات الماليزية ازدهاراً ويفصلها عن سنغافورة مضيق صغير.

كان والده ملك ماليزيا الثامن وتولى العرش بين عامي 1984 و1989 وحكم الولاية منذ عام 1981 حتى وفاته عام 2010.

السلطان إبراهيم ماليزي بريطاني فوالدته هي بريطانية التقى بها السلطان إسكندر أثناء دراسته في بريطانيا وأنجبا أربعة أطفال من بينهم السلطان إبراهيم.

يعرف عن ملك ماليزيا الجديد شغفه بالرياضة وريادة الأعمال إذ تدرب على قيادة الطائرات وممارسة التنس والبولو كما يملك عديداً من الأنشطة التجارية أبرزها شراكة مع شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة "كونتري غاردن" في مشروع "فورست سيتي" بكلفة تبلغ 100 مليار دولار.

سياسياً يدعم السلطان إبراهيم مكافحة الفساد وتعزيز الوحدة العرقية ومعروف عنه صراحته وهجومه على السياسيين المتورطين في قضايا الفساد والبرلمانيين الذين تسببوا في عدم الاستقرار السياسي في ماليزيا أخيراً، وأعرب صراحة عن رأيه في شأن علاقات ماليزيا مع الصين التي وصفها بأنها "حليف جيد وموثوق".

يشتهر السلطان إبراهيم أيضاً باعتداله الديني كما اتخذ خطوات للحفاظ على التراث الثقافي لولاية جوهور عبر دعم الفنون التقليدية والمهرجانات والفعاليات الثقافية.