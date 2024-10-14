عالم مرعب.. كيف تُدرب إيران جيوشاً من قراصنة الإنترنت سراً؟

داخل طهران.. تعمل أكاديمية سرية تحت ستار التدريب على أمن الإنترنت، لتشكيل جيل من قراصنة الإنترنت الذين ينفذون هجمات سيبرانية بتوجيه من النظام الإيراني.

هذه الأكاديمية تُعرف باسم "أكاديمية راوين"، وهي تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، وتستهدف الشباب الموهوبين لتحويلهم إلى أدوات متطورة في حرب إلكترونية تتجاوز الحدود.

الأكاديمية تعمل وفقًا لتقرير موقع "إيران إنترناشيونال" تحت إشراف المرشد الأعلى علي خامنئي، وتستخدم مسابقات مثل "أولمبياد التكنولوجيا" كغطاء لتجنيد المواهب الشابة وتدريبهم على تنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف مؤسسات ودولًا أجنبية.

هذه الأكاديمية تلعب دورًا كبيرًا في توسيع شبكة القراصنة عبر تجنيد مزيد من شباب الجامعات الإيرانية عبر تقديم وعود مغرية لهم من خلال أنشطة تدريبية وسياسية، ليكتشفوا لاحقًا أنهم جزء من آلة الحرب السيبرانية الإيرانية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2022، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على الأكاديمية "لدورها في قمع الحريات داخل إيران"، كما أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى تورط الأكاديمية في انتهاكات لحقوق الإنسان من خلال أنشطتها السيبرانية.

وتدير الأكاديمية شخصيات بارزة مثل مجيد مصطفوي وفرزين كريمي، اللذين أشرفا على هجمات سيبرانية ضد منشآت نفطية وأهداف حكومية في السعودية وإسرائيل.

وتواصل الأكاديمية توسيع نشاطها السيبراني، مجندة قراصنة جدد تحت غطاء التعليم والتدريب التكنولوجي.