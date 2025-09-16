فضيحة "فرانس فوتبول".. ديمبلي في قلب عاصفة "شراء الأصوات" ضد يامال

فضيحة غير مسبوقة تضرب سباق الكرة الذهبية 2025 قبل أيام قليلة من لحظة الحسم المنتظرة في مسرح "شاتليه" بباريس. تحقيق مثير نشره موقع "ذا أتلتيك" كشف عن تورط شركة هندية تُدعى "بانغر" في حملة مشبوهة لدعم نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي على حساب جوهرة برشلونة لامين يامال..

الشركة بحسب التحقيق دفعت أموالاً لعدد من المؤثرين حول العالم لترجيح كفة ديمبلي في السباق الأعرق بتاريخ كرة القدم.. لكن المفاجأة كانت في تبرير الشركة التي ألقت باللوم على متدربة لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، قالت إنها تواصلت مع المؤثرين بدافع الفضول فقط من دون علم مديرها. ورغم هذا التوضيح اشتعل الغضب بين جماهير كرة القدم، وانهالت الأسئلة حول مصداقية جائزة "فرانس فوتبول" خاصة بعد جدل العام الماضي حين خسر فينيسيوس جونيور الجائزة لصالح رودري.. ومع انحصار التنافس لهذا العام بين ديمبلي ويامال تحولت هذه الفضيحة إلى محور الحديث العالمي وجعلت الأنظار مركزة أكثر من أي وقت مضى على نزاهة الجائزة.