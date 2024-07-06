صديق أوباما المقرب.. من هو ديفيد لامي وزير خارجية بريطانيا الجديد؟

من هو ديفيد لامي ذي الأصول الأفريقية الذي عينه رئيس الوزراء البريطاني الجديد ستارمر وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة؟

من مواليد عام 1972 لأبوين غينيين، درس القانون في جامعة لندن، ثم التحق بعدها بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، وهو وفق "رويترز"، صديق مقرب من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزميله في كلية الحقوق، حقق نجاحا أكاديميا وعمل محاميا لسنوات قبل أن تبدأ مسيرته السياسية عام 2001 حينما أصبح عضوا في البرلمان البريطاني وأحد أصغر نواب حزب العمال، ممثلًا عن توتنهام.

كان عضوا في حكومة حزب العمال السابقة من عام 2001 حتى عام 2010 ، وخلال هذه المدة شغل منصب وزير الثقافة في حكومة رئيس الوزراء آنذاك توني بلير من عام 2005 إلى عام 2007، حيث أشرف على المبادرات الثقافية، ولعب دورا محوريا في الترويج لملف لندن الناجح لاستضافة الألعاب الأولمبية لعام 2012، قبل أن يتولى منصب وزير التعليم العالي من عام 2007 حتى عام 2010، في عهد رئيس الوزراء آنذاك جوردون براون، كما أنه يُعرف عنه اهتمامه الواسع بقضايا المناخ.

في عام 2021، قلده زعيم "حزب العمال" كير ستارمر، منصب وزير الظل للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، وكان منتقدا صريحا للظلم العنصري حيث قضى جزءا كبيرا من حياته السياسية في حملات من أجل العدالة الاجتماعية والعرقية، وعُرف كمعارض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أنه يسعى لإعادة ضبط العلاقة وتعميق الروابط مع الاتحاد.