من هو نجل علي عبد الله صالح الذي حكم الحوثيون بإعدامه؟ (فيديو إرم)

اتهموه بالخيانة والعمالة والتخابر مع العدو وحكموا عليه بالإعدام.. من هو أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق الذي أصدرت محكمة عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي حكمًا بإعدامه؟

هو نجل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح الأكبر، كان قد شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهوري قبل سقوط نظام والده..

ولد في عام 1972 بالعاصمة صنعاء، حاصل على بكالوريوس في علوم الإدارة من الولايات المتحدة الأمريكية، والماجستير من الأردن، وتلقى دورات مختلفة في العلوم العسكرية في كلتا الدولتين..

خاض تجربة سياسية محدودة حين ترشح للانتخابات البرلمانية ممثلاً للدائرة (11) في أمانة العاصمة صنعاء، وتمكن من الفوز بها بأغلبية كبيرة وفي عام 1999، بادر بتأسيس القوات الخاصة وتولى قيادتها لاحقاً، كما تولى قيادة قوات الحرس الجمهوري اليمني، التي ضمت نحو 17 لواءً وتميزت هذه القوات بأعلى مستويات التدريب والتسليح مقارنة ببقية وحدات الجيش اليمني..

في عام 2015 فُرضت عليه عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة، واستمرت حتى تم رفعها رسميًّا في يوليو 2024، ليعود إلى المشهد السياسي من خلال نشاطات دبلوماسية وتصريحات تدعو إلى التوافق الوطني، ويُنظر إليه باعتباره شخصية محورية في حزب المؤتمر الشعبي العام..

وبالعودة إلى قرار المحكمة العسكرية التابعة للحوثيين، قالت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء، إن الحُكم قضى بإدانته بـ"جرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذلك إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام. ومصادرة ممتلكاته".

كما قضى حكم المحكمة بـ"استرداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة"..