إطلالة مثيرة.. فستان بوسيل يشعل مهرجان البندقية (فيديو إرم)

في ظهور لافت أثار جدلاً واسعًا، شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل في حفل amfAR الخيري، الذي أقيم على هامش فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان البندقية السينمائي 2025. إطلالة بوسيل كانت محط الأنظار، إذ ارتدت فستان زفاف أبيض لؤلؤيًا بخطوط ذهبية باهتة، من تصميم Hassidriss، تميز بقصة ضيقة وذيل طويل وفتحة ساق جانبية جريئة، إلى جانب وشاح شفاف غطت به شعرها بطريقة اعتبرها البعض محاولة لتقديم "حجاب عصري"، ما أثار نقاشًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفنانة نشرت صور إطلالتها عبر حسابها على إنستغرام، معلقة: "أضواء وألماس في فينيسيا... احتفالاً بالموضة والسينما والكفاح من أجل غدٍ أفضل". ويأتي هذا الظهور بعد النجاح الرقمي لألبومها الجديد "حلم"، الذي يضم 6 أغانٍ لاقت تفاعلاً لافتاً بين الجمهور.