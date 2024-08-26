كشف الإعلام الحربي التابع لميليشيا حزب الله عن قائمة الأهداف العسكرية التي تم استهدافها في إسرائيل ردًّا على اغتيال القيادي البارز فؤاد شكر
المواقع المستهدفة في المرحلة الأولى:
ثكنة "بيت هلل" مقر قيادة كتيبة السهل
مربض "الزاعورة" المدفعي - لواء 769
ثكنة "كيلع" مقر الدفاع الجوي والصاروخي
ثكنة "يواف" قاعدة مدفعية وصواريخ
قاعدة "نفح" مقر قيادة الفرقة 210
إسرائيل لم تقف مكتوفة الأيدي
أعلنت تنفيذ ضربات استباقية
عبر 100 مقاتلة تابعة لسلاح الجو
مستهدفة مواقع حزب الله في لبنان
أطلق الحزب أكثر من 320 صاروخًا
على المزيد من الأهداف الإسرائيلية
ثكنة "يردن" فوج المدفعية ولواء المدرعات
ثكنة "راموت نفتالي" مركز سرية حدودي
قاعدة "عين زيتيم" مقر قيادة الفيلق الشمالي
قاعدة "ميرون" الجوية مركز الإدارة والمراقبة
مقر "جعتون" التابع لقيادة الفرقة 146
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