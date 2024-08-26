كشف الإعلام الحربي التابع لميليشيا حزب الله عن قائمة الأهداف العسكرية التي تم استهدافها في إسرائيل ردًّا على اغتيال القيادي البارز فؤاد شكر

المواقع المستهدفة في المرحلة الأولى:

ثكنة "بيت هلل" مقر قيادة كتيبة السهل

مربض "الزاعورة" المدفعي - لواء 769

ثكنة "كيلع" مقر الدفاع الجوي والصاروخي

ثكنة "يواف" قاعدة مدفعية وصواريخ

قاعدة "نفح" مقر قيادة الفرقة 210

إسرائيل لم تقف مكتوفة الأيدي

أعلنت تنفيذ ضربات استباقية

عبر 100 مقاتلة تابعة لسلاح الجو

مستهدفة مواقع حزب الله في لبنان

أطلق الحزب أكثر من 320 صاروخًا

على المزيد من الأهداف الإسرائيلية

ثكنة "يردن" فوج المدفعية ولواء المدرعات

ثكنة "راموت نفتالي" مركز سرية حدودي

قاعدة "عين زيتيم" مقر قيادة الفيلق الشمالي

قاعدة "ميرون" الجوية مركز الإدارة والمراقبة

مقر "جعتون" التابع لقيادة الفرقة 146

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