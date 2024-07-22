رغم مهاجمته لها أثناء وجوده في سدة الرئاسة.. المرشح الجمهوري دونالد ترامب يغازل تجار العملات الرقمية وهذا الأمر يجعل بعض الديمقراطيين يشعرون بعدم الارتياح في الوقت الذي يعطي فيه بصيص أمل للقائمين على هذا القطاع.

قطاع العملات الرقمية يأمل في أن تتمخض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن فوز رئيس أكثر مرونة حيال الأصول الرقمية؛ وبالتالي إنهاء معارك طويلة مع الجهات الناظمة، وهذا ما يبدو عليه ترامب اليوم.

مغازلة ترامب للعملات الرقمية هدفها الأول جمع مؤيدين أكثر في السباق الانتخابي للرئاسة، إذ أعلن خلال كلمة له في واشنطن أن مستقبل العملات المشفرة والبيتكوين سيتم صناعته في الولايات المتحدة، وقد يمنح تبنيه لها بعد شكوكه الطويلة الأمد بعض الأصوات بين الجمهوريين المترددين،

تعليقات ترامب الأخيرة بشأن العملات الرقمية كانت أكثر إيجابية وسط توقعات من القائمين على هذا القطاع بأن يوقف فوز ترامب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن ملاحقة مجال الأصول الرقمية بقوة؛ وبالتالي إنهاء السلوك العدواني ضدها.



هيئة الأوراق المالية والبورصات في أمريكا كانت قد معارك قضائية ضد العملات الرقمية في عام 2020، حين كان ترامب لا يزال في منصبه، ولم يقدم حينها تفاصيل محددة حول آرائه بشأن تنظيم العملات المشفرة، لكن العديد من المحامين والمديرين التنفيذيين في الصناعة اليوم قالوا إنهم يتوقعون نشاطا تنفيذيا أقل إذا تم انتخابه مرة أخرى.