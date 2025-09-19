"الهجوم المزدوج".. من هو الأردني الذي نفذ هجوم "معبر الكرامة"؟ (فيديو إرم)

من مسافة صفر .. نفذ مواطن أردني هجوماً مسلحاً، هو الثاني من نوعه في منطقة "معبر الكرامة" الواصل بين الأردن والضفة الغربية، فمن هو المنفذ، وماذا نعرف عن تفاصيل الهجوم؟

هو عبد المطلب حسن زيدان النعيمي القيسي "أبو عيسى"، عسكري متقاعد من الجيش الأردني، يبلغ من العمر 57 عاماً، من سكان منطقة الظهير في "مرج الحمام" التابعة للواء "وادي السير"، جنوب غرب العاصمة الأردنية

القيسي نفذ الهجوم على مرحلتين، حيث أطلق النار من المسافة صفر على الجنود الإسرائيليين في المعبر، ثم هاجمهم بالسلاح الأبيض، ما أسفر عن مقتل جنديين، وإصابة آخر قبل مقتل "القيسي" برصاص أحد الجنود الذين أصيبوا بحالة من الصدمة بعد الهجوم المفاجئ والمزدوج الذي نفذه القيسي وحده، ويعد هذا الهجوم الأحدث ضمن سلسلة هجمات استهدفت الجنود الإسرائيليين على المعبر، منها الهجوم الذي نفذه ماهر الجازي، في سبتمبر 2024، ما أسفر عن مقتل 3 جنود، وإصابة آخرين قبل مقتله..

وتشير مصادر أردنية وناشطون إلى أن "القيسي" عمل ضابطًا في نقليات السرية رقم 4 في كتيبة المدفعية رقم 28 في الجيش الأردني العربي، ووصل إلى رتبة وكيل أول قبل تقاعده، وبعد ذلك انتقل للعمل كسائق شاحنة بضائع على الحدود الأردنية الفلسطينية، ووفقاً لما ورد في بيان وزارة الخارجية الأردنية، فإن عبد المطلب القيسي مدني، وبدأ، منذ 3 أشهر، العمل سائقًا لإيصال المساعدات إلى غزة..