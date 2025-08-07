700 مليون دولار في العتمة.. أين أخفى السنوار خزينة حماس؟ (فيديو إرم)

لغز مالي يتعمق يومًا بعد آخر في غزة، 700 مليون دولار اختفت في الأنفاق قبل هجوم السابع من أكتوبر.. فكيف تم إخفاؤها؟ وكيف بدأت تظهر مجددًا؟

تقول "بي بي سي" البريطانية إن يحيى السنوار وشقيقه محمد أخفيا 700 مليون دولار في أنفاق غزة قبل هجوم السابع من أكتوبر، كانت مخصصة لرواتب عشرات الآلاف من كوادر حماس لكنها اختفت في الظلال ثم بدأت تظهر مجددًا، لكنها لا تصل إلا لـ"محظوظين" يتلقّونها من أشخاص مجهولين، في ظروف تشبه مشاهد الجاسوسية وذلك وفقًا لحديث مسؤول لم يتم الكشف عن هويته للشبكة.

إحدى الرسائل التي يتلقاها عناصر الحركة تقول: "موعد على الشاي مع صديق" وعند النقطة المحددة، يظهر شخص – قد يكون امرأة – يسلم ظرفًا، يرحل بعدها بصمت، أما عن محتوى الظرف، فهو بضع مئات من الدولارات، أحيانًا ممزقة، وأحيانًا غير قابلة للاستخدام، وأحيانًا... لا تصل أبدًا.

وسط كل هذا، يشعر البعض بالخديعة، حيث يقول موظفون إنهم يتقاضون 20% فقط من رواتبهم السابقة مرة كل شهرين ونصف، بينما يقول آخرون إنهم فقدوا مصادر دخلهم تمامًا، فيما لا تزال طبقة من العناصر تتلقى مستحقاتها.

وبينما يعيش سكان غزة تحت ضغط الحرب ونقص الموارد، تبقى أموال حماس لغزًا معلّقًا. فالرواتب تصل أحيانًا، وتتأخر كثيرًا، ولا يعرف أحد أين ذهبت كل تلك الملايين، ولا متى – أو إن كانت ستظهر من جديد.