قبل محادثات مرتقبة.. إيران تقر بالخسائر النووية وترامب يلوّح بـ"العودة القاتلة"

عادت قضية البرنامج النووي الإيراني لتتصدر العناوين مجددًا، بعدما أقرت طهران بشكل صريح بحجم الأضرار "الجسيمة والفادحة" التي لحقت بمنشآتها النووية جرّاء الضربات الأمريكية ـ الإسرائيلية الأخيرة.

لكن المفاجأة لم تكن في اعتراف إيران بالخسائر، بل في التهديد الصريح الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إذا لزم الأمر... سنكرر الضربات".

وجاءت التصريحات بعد مقابلة أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع شبكة "فوكس نيوز"، أكّد فيها أن منشآت بلاده النووية تعرضت لأضرار كبيرة، وأن تقييم الخسائر لا يزال جاريًا من قبل هيئة الطاقة النووية الإيرانية. ورغم ذلك، شدد عراقجي على أن طهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، واصفًا البرنامج النووي بأنه "إنجاز علمي لا يمكن التراجع عنه".

المثير أن الوزير الإيراني، رغم نبرته المتشددة، لم يُغلق الباب تمامًا أمام الحوار، بل لمح إلى انفتاح بلاده على التفاوض مع واشنطن، ولكن "ليس بشكل مباشر في الوقت الراهن" بحسب تعبيره.

وفي ظل هذا التصعيد، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران ستعقد محادثات نووية مع ثلاث قوى أوروبية في إسطنبول قريبًا، في محاولة جديدة لإحياء المسار الدبلوماسي وسط رماد الصواريخ والدخان.