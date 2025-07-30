جندي أمريكي يفضح مقتل الطفل أمير على يد الجيش الإسرائيلي (فيديو إرم)



شهادة أمريكية تفضح الجريمة في غزة.. شهادة صادمة أدلى بها جندي أمريكي سابق وفضحت ما يحدث خلف ستار "المساعدات الإنسانية" في غزة.

في روايته المروّعة، كشف الجندي أنتوني أغيلار كيف قُتل الطفل الفلسطيني "أمير" وهو لا يحمل إلا جوعه.

أمير وفق الجندي الأمريكي كان حافي القدمين، نحيل الجسد، سار 12 كيلومترا تحت الشمس الحارقة فقط ليحصل على حفنة من الأرز، قبّل يدي الجندي وقال له شكرا وبعد لحظات، سقط برصاص الجيش الإسرائيلي مقتولا.

هكذا قالها الجندي بصوت مكسور فاشتعلت المنصات بالغضب، ووُصفت شهادته بأنها "صفعة على وجه الإنسانية".

روى أغيلار كيف تحوّل مركز المساعدات في تلّ السلطان إلى فخ قاتل، وكيف أُطلق الرصاص والغاز على المدنيين الجوعى.

أمير لم يكن مجرد طفل، قال الجندي "وجهه كان أكبر من عمره، وعيناه قالتا كل ما لا يمكن قوله".