"الرجل الملثم".. إسرائيل تكشف صورة جديدة لـ"أبو عبيدة" ومشاهد لاستهدافه

في تطور جديد، كشف الجيش الإسرائيلي عن صورة جديدة لاجتماع رفيع لمسؤولي كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، يظهر فيها المتحدث باسمها حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة)، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله قبل أيام، كما نشر الجيش فيديو للغارة التي استهدفته، في وقت لم تؤكد فيه الحركة هذه الرواية بعد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر في قطاع غزة على صورة ضمن وثائق تُظهر أبو عبيدة إلى جانب القائد العام السابق لكتائب القسام محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، اللذين اغتالتهما إسرائيل في ضربة واحدة خلال يونيو/حزيران 2024. كما بدا في الصورة أيضًا محمد عودة، رئيس أركان الاستخبارات في القسام، الذي تقول إسرائيل إنها لم تتمكن من استهدافه حتى الآن.

واعتبر الجيش هذه الوثيقة دليلًا إضافيًا على مكانة أبو عبيدة داخل القيادة العملياتية لحماس.

هذا الإعلان، الذي يتزامن مع ذروة المواجهات، لا يحمل فقط بعدًا عسكريًا، بل يندرج في إطار الحرب النفسية ومحاولة كسر رمزية شخصية ارتبط اسمها لسنوات بخطاب حماس العسكري. وتبقى حقيقة مصيره النهائية رهنًا بالتأكيدات المتضاربة.