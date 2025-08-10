logo
حيلة للسفر بنصف السعر
تذاكر طيران بنصف السعر.. مسافر يكتشف حيلة للسفر بأقل التكاليف

توفيق الناصري
10 أغسطس 2025، 2:02 م

مسافر يكتشف خدعة عبقرية تفضح عيوب أشهر مواقع حجز الطيران!

صانع المحتوى الأمريكي كاسبر أوبالا، المعروف باسم "كاسبر كابيتال"، كشف عن حيلة مبتكرة استخدمها لتوفير أكثر من 900 دولار على تذكرة طيران، باستخدامه "شات جي بي تي" كمستشار سفر شخصي.

أوبالا أوضح أن الذكاء الاصطناعي ساعده في العثور على مسارات خفية، ومطارات بديلة، وحتى عروض تسعير غير ظاهرة في محركات بحث شهيرة مثل "غوغل فلايتس" و"سكاي سكانر".

وقدّم سبع خطوات تتيح لأي شخص الحصول على أرخص الأسعار، بينها البحث عن شركات غير معروفة، وتتبع "أخطاء التسعير"، وتجنّب الولاء لشركات الطيران.

خبراء سفر دعموا هذه النصائح، مشيرين إلى أهمية المرونة في المواعيد، خصوصاً السفر منتصف الأسبوع، لتحقيق أقصى قدر من التوفير.

