دون جراحة أو أسلاك.. ابتكار منظم قلب بحجم حبة الأرز (فيديو إرم)



ابتكار طبي ثوري أعلنت عنه هيئة الخدمات الصحية البريطانية بعدما خلُص الأطباء لاختراع جهاز لتنظيم ضربات القلب لا يتجاوز حجمه حبة الأرز، ويُزرع دون الحاجة لأي أسلاك أو أقطاب.

الجهاز الذي يُعد الأصغر من نوعه، يُزرع مباشرة داخل القلب عبر قسطرة بسيطة دون تدخل جراحي، ويُتوقع أن يحدث نقلة نوعية في علاج اضطرابات نبض القلب، خاصة لدى الأطفال وحديثي الولادة، حيث يُستخدم حاليا على نطاق محدود، لكنه يبشر بآفاق واسعة لإنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات المرتبطة بالأجهزة التقليدية.

لا يحتوي الجهاز على بطارية أو أسلاك، ويعمل بتناغم طبيعي مع القلب، ما يقلل من الحاجة لتدخلات مستقبلية، ويوفر فرصة أفضل لحياة ملايين المرضى سنويا، ففي بريطانيا وحدها على سبيل المثال، يولد أكثر من 6000 طفل سنويا بحاجة لمثل هذا الابتكار.