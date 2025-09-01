على نهر أوسكال.. روسيا تواجه الدفاعات الأوكرانية "العنيدة" بـ"هجوم كاسح" (فيديو)

واصلت القوات الروسية تقدمها في جبهة مقاطعة خاركيف، مستهدفة بلدة بوروفا في إطار سعيها لبلوغ نهر أوسكال، الذي تسعى لاتخاذه خطًّا دفاعيًّا لحماية مقاطعة لوغانسك التي تعتبرها جزءًا من أراضيها.

ويأتي هذا التحرك العسكري في سياق ثلاث معارك رئيسية تخوضها القوات الروسية حاليًّا، وهي معركة كوبيانسك، معركة بوروفا، ومعركة ليمان.

وبعد فشل المحاولات السابقة للتقدم من المحور الشرقي نتيجة تحصينات أوكرانية قوية، بدأت القوات الروسية في شن هجوم جديد من المحور الجنوبي الشرقي، حيث أحرزت تقدمًا ملحوظًا واقتربت من جنوب بوروفا، في محاولة لفصلها عن مدينة لوزوفا.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذا التقدم يعزز فرص روسيا في السيطرة على نهر أوسكال، الذي يمثل هدفًا استراتيجيًّا في هذه المرحلة من الحرب، كونه يشكل حاجزًا جغرافيًّا طبيعيًّا يمكن استخدامه كخط دفاع عن لوغانسك في وجه الهجمات الأوكرانية المضادة.