ميلانيا ترامب والباتريوت.. هل باتت صوت أوكرانيا في البيت الأبيض؟ (فيديو إرم)



في تطور غير متوقع، يبدو أن ميلانيا ترامب تؤدي دورًا غير معلن، لكنه مؤثر في توجيه مواقف الرئيس دونالد ترامب تجاه الحرب في أوكرانيا خصوصًا فيما يتعلق بقراره الأخير بتسليم كييف صواريخ باتريوت للدفاع الجوي.

رغم ابتعادها الظاهري عن السياسة، تكشف تصريحات ترامب نفسه عن تأثيرها، حيث يقول "أعود للبيت وأخبرها أنني تحدثت مع بوتين، فترد: مدينة أخرى قُصفت للتو"، هذا التبادل يكشف عن دورها في تذكير زوجها بكلفة الحرب الإنسانية.

التأثير لا يبدو سطحيًا، بل يعكس دورًا أعمق مما يُعتقد، وفق ما تؤكده الكاتبة ماري جوردان التي تقول إن نشأة ميلانيا في منطقة ذات تاريخ معقد مع روسيا يجعل موقفها واضحًا، بل وربما أكثر فهمًا من بعض أعضاء مجلس الوزراء، كما أن علاقتها القوية بوالدها الذي لا يزال يتنقل بين أمريكا وسلوفينيا تحافظ على صلتها الوثيقة بالسياسات الأوروبية خصوصًا أن سلوفينيا بلدها الأم من أبرز الداعمين لأوكرانيا.

ويبدو أن استياء ميلانيا من موقف الولايات المتحدة المتردد تجاه تسليح كييف وصل إلى زوجها أيضًا الذي يميل للاستماع إلى من يثق بهم شخصيًا، لا سيما إذا كانوا من أفراد عائلته.