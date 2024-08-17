مسلسل الاغتيالات الإسرائيلية لقادة مليشيا حزب الله مستمر في الأراضي اللبنانية، وهذه المرة عبر استهداف قيادي فيما يُعرف بكتائب الرضوان - قوة النخبة في حزب الله.

حسين إبراهيم كاسب قائد قوة في الوحدة أعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله عبر هجوم بطائرة مسيرة في مدينة صور جنوبي لبنان.

وزارة الصحة اللبنانية أفادت بمقتل شخص على دراجة نارية في غارة إسرائيلية في مدينة صور جنوبي البلاد، دون مزيد من التفاصيل حول هوية هذا الشخص.

وكان حزب الله قد أعلن، ردًّا على غارة إسرائيلية استهدفت منطقة النبطية في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل عشرة مدنيين من الجنسية السورية، قصف شمال إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا، مستهدفًا منطقة إييليت هشاحر في شمال إسرائيل.

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت، إن حزب الله عالق بين ضرورة الرد على إسرائيل بعد مقتل فؤاد شكر وبين المخاطرة بتأليب الشارع اللبناني ضده في حال تسبب ذلك باندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.

ورغم أن الحزب وإسرائيل يتبادلان القصف يوميًّا عبر الحدود منذ عشرة أشهر، إلا أن منسوب الخوف من التصعيد ارتفع في الآونة الأخيرة في لبنان بعدما توعدت طهران وحزب الله بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ومقتل فؤاد شكر.