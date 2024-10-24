كيف يمكن للعاب السحالي الكشف عن أورام البنكرياس النادرة؟

تقنية جديدة قد تُحدث ثورة في تشخيص الأورام النادرة في البنكرياس.

الدراسة التي قدّمها مركز رادبود الطبي في هولندا كشفت عن طريقة جديدة لتحديد الأورام باستخدام تقنية التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني.

مارتن غوتارد أستاذ الطب النووي طوّر وفريقه فحصاً يُسمى Exendin-PET يعتمد على مادة موجودة في لعاب السحالي يتيح تحديد موقع الأورام الأنسولينية بدقة.

الدراسة شملت 69 مريضاً يُشتبه في إصابتهم بالورم الأنسوليني، وكشف الفحص عن أورام لدى 95% من المرضى مقارنة بـ 65% مع الفحوصات الحالية.

الخطوة التالية هي تقديم فحص Exendin-PET في العيادات كفحص قياسي.

سيقوم الباحثون بتقييم تأثير هذا الفحص على جودة حياة المرضى وتوفير التكاليف.