استهداف مزدوج من الجيش الإسرائيلي و"الشاباك".. ما مصير "أبو عبيدة"؟

بلال ياسين
بلال ياسين
30 أغسطس 2025، 6:46 م

وسائل إعلام عبرية تكشف عن عملية نوعية في قلب مدينة غزة

الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" أعلنا استهداف الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أبو عبيدة.

إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن العملية نُفذت بدقة عالية مع مراقبة جوية مكثفة واستخدام معلومات استخباراتية إضافية وإن الهجوم اعتمد على أسلحة دقيقة مع اتخاذ خطوات لتقليل فرص إصابة المدنيين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "هناك انتظار لنتيجة القصف" في إشارة إلى عد التيقن من مقتل أبو عبيدة.

وأظهرت مشاهد من موقع الهجوم دمارا كبيرا بالمبنى بحي الرمال، مع محاولات طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشال القتلى والجرحى من تحت الأنقاض.

وكانت إسرائيل حاولت مرارا في الماضي القضاء على أبو عبيدة. وحتى اللحظة لم يصدر بيان رسمي من كتائب القسام حول الاستهداف.

