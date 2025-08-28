فصل جديد من الحرب.. قواعد الاشتباك تتغير بين الحوثيين وتل أبيب (فيديو إرم)

صفحة جديدة تُكتب في دفتر الصراع.. صاروخ فرط صوتي، برأس عنقودي متشظ، يخرق سماء تل أبيب، ويعلن للعالم أن قواعد الاشتباك لم تعد كما كانت.

الهجوم الحوثي الأخير لم يكن مجرد إطلاق نار عابر، بل إشارة استراتيجية إلى دخول اليمن، بشكل رسمي، في قلب المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية..

فشل منظومات الدفاع الإسرائيلية في اعتراض الصاروخ، كشف هشاشة درع تل أبيب، وفتح الباب لأسئلة محرجة داخل المؤسستين العسكرية والأمنية في إسرائيل.

بعد يومين فقط، جاء الرد الإسرائيلي عنيفا.. غارات مركّزة على صنعاء، طالت قلب المجمّع الرئاسي وقاعدة "الحفا" العسكرية، في رسالة مباشرة مفادها.. الحوثيون لم يعودوا بمنأى عن الاستهداف المباشر.

المحللون يرون أن هذه الجولة تكشف معادلة جديدة.. حرب استنزاف طويلة، لا تُخاض بالصواريخ التقليدية فحسب، بل بتقنيات متطورة، وأذرع ممتدة من طهران إلى صنعاء..

تصريحات وزير الدفاع الإيراني، حول إنشاء مصانع أسلحة في الخارج، عززت الشكوك الأمريكية والإسرائيلية، بأن اليمن قد يتحول إلى مخزن متجدد للسلاح الإيراني.. جبهة لا تنهكها العقوبات ولا الحصار.. لكن ما الهدف من هذا التصعيد؟.

يرى خبراء أن إيران تحاول إثبات فاعلية عقيدة "الدفاع المتقدم"، عبر وكلائها في المنطقة، فاليمن اليوم ليس مجرد ساحة ثانوية، بل منصة لإرسال رسائل استراتيجية.. تل أبيب لم تعد بعيدة عن مرمى الصواريخ الانشطارية.

ومع كل صاروخ يُطلق، وكل غارة تُنفّذ، تتغير معادلة الردع، وتتعزز فرضية أن المنطقة تتجه نحو حرب وكالة طويلة الأمد.. حرب تُستنزف فيها إسرائيل على المدى البعيد، وتُمنح إيران فرصة لفرض نفسها لاعبا أساسياً في أي تسوية مقبلة، بعد الخسائر التي منيت بها خلال العامين السابقين في سوريا ولبنان، لكن يبقى السؤال.. إلى أي حدّ يدرك الحوثيون أن تل أبيب قد تستخدمهم كذريعة لتوسيع الحرب، وأن كل تصعيد عسكري قد يدفع اليمن إلى قلب مواجهة دولية أكبر؟.

الواقع أن صفحة جديدة من الحرب فُتحت.. قواعد الاشتباك تغيّرت… والآتي قد يكون أكثر خطورة مما شهدناه حتى الآن.