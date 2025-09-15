خلاف بسيط بين سائقين في تركيا ينتهي باعتداء مروع على امرأة (فيديو)

في حادثة صادمة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.. تحوّل شجار عابر بين سائقي سيارتي تكسي في حي أوسكودار بإسطنبول إلى مشهد عنيف غير متوقع..

البداية كانت بخلاف مادي بسيط انتهى بصدم متعمد لكنه سرعان ما تصاعد وسط صراخ وشتائم عند إشارة مرور مزدحمة.. وبينما كانت سيدة تجلس بجانب أحد السائقين أخرج السائق الآخر عبوة غاز الفلفل ورشّها مباشرة في وجهها أمام أعين المارة في مشهد وثقته كاميرات الهواتف وانتشر بسرعة.

المرأة المسكينة فقدت بصرها لثلاث ساعات كاملة فيما كان طفلها يجلس مرعوباً في المقعد الخلفي.. نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج وقدمت شكوى رسمية ضد المعتدي لتبدأ موجة غضب واسعة على السوشيال ميديا تطالب بمحاسبة السائق المتهور.. فالفيديو المتداول أثار نقاشاً حاداً في تركيا حول عنف سائقي التاكسي في الطرقات ليتحوّل الحادث إلى قضية رأي عام.