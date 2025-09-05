جرفه النهر.. تحدي بـ4 جنيهات استرلينية يُنهي حياة شاب هندي (فيديو)

تعرض شاب هندي لحالة من الذعر بعدما جرفه تيار هائج في الهند عقب قبوله تحدي الغطس مع رفاقه مقابل مبلغ مالي بلغ 4 جنيهات إسترلينية، أو ما يُعادل 500 روبية هندية.

جرف التيار محمد جونيد، 19 عامًا، بعد سقوطه في نهر يامونا في أوتار براديش الهندية، بعدما تسلق سياج الجسر قبل أن يلقي بنفسه في السيل.

حاول يائسًا السباحة إلى الشاطئ، لكن التيار القوي سحبه إلى أسفل النهر، ثم ظهر المراهق المنهك وكأنه اختفى تحت الماء، فيما استنفر رجال الشرطة والغواصون وقوة الاستجابة للكوارث بالولاية في عمليات بحث منذ وقوع الحادث دون نتيجة.

وقال مسؤولون إن ارتفاع منسوب المياه، الذي تفاقم بسبب هطول الأمطار الموسمية المتواصلة، أعاق العمليات، في وقت تحقق فيه السلطات بتفاصيل الواقعة، وسط تأكيدات بأن قضية ستُرفع ضد أصدقائه.